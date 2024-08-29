Предприниматель из-за долга остался без авто в Павлодарской области

Предприниматель из Павлодарской области остался без автомобиля, который забрали на специальную стоянку из-за долга перед банком, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в производстве частного судебного исполнителя находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с индивидуального предпринимателя в пользу банка.

Одновременно с возбуждением исполнительного производства судебным исполнителем были приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа.

Так, постановлением был наложен арест на принадлежащий должнику автомобиль, а также вынесено постановление о задержании и водворении на специальную стоянку транспортного средства.

Поэтому предприниматель обратился в суд, заявив иск о признании незаконным и отмене постановления о задержании авто и водворении его на специальную стоянку. Он ссылался на то, что изъятие транспортного средства произвели в отсутствие понятых и без составления описи имущества.

Решением суда в удовлетворении иска было отказано.

Как отметили в суде, согласно закону судебный исполнитель обязан обеспечить исполнение исполнительных документов.

"Мерами по обеспечению исполнения исполнительных документов являются изъятие движимого имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц", - пояснили в суде.

Таким образом, суд посчитал, что принятая мера обеспечения полностью соответствует задачам и принципам исполнительного производства.

"При этом суд отклонил доводы о том, что изъятие автомобиля произвели в отсутствие понятых и без составления описи имущества, так как предметом данного иска являются не действия по изъятию движимого имущества, а постановление о задержании транспортного средства и водворении на специальную стоянку", - уточнили в суде.

Решение уже вступило в законную силу.

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