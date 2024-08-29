Водителя BMW наказали за парковку на тротуаре в Павлодаре

В Павлодарской области за неправильную парковку наказали нарушителей. В частности, штраф получил водитель BMW, который остановился на тротуаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди наиболее распространенных правонарушений в Павлодарской области остается неправильная парковка автомобилей.

К примеру, местная жительница сообщила в полицию, что на тротуаре возле дома на улице Баян Батыра припарковалась автомашина марки BMW.

"Я уже не в первый раз сталкиваюсь с вопросом о неправильной парковке. Работаю допоздна и, когда приезжаю домой, то не всегда нахожу место для своего автомобиля. Найти его удается чаще всего за пределами двора или с другой стороны дома. И мне несложно пройти 50 лишних метров. Но когда подхожу к своему подъезду, то вижу картину, как чужой автомобиль стоит прямо на тротуаре. И это не первый случай, ведь это тротуар, по которому ходят наши бабушки, дедушки, молодые мамы с ребенком в коляске", - поделилась девушка.

Полицейскими были приняты меры по установлению личности водителя автомобиля, после его привлекли к ответственности.

"Отдельная благодарность неравнодушным горожанам, которым небезразлична судьба нашего города. Вместе с тем призываем всех граждан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Законопослушание и дисциплина должны начинаться с самих себя, поэтому очень важно следовать букве закона, а значит внести свою весомую лепту в обеспечение дорожной безопасности", - отметили в ДП Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что с начала года в регионе за неправильную парковку понесли наказание 1764 водителя с наложением штрафа на сумму 22 920 000 тенге.

Добавим, что по ч.2 ст.597 КоАП РК нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут штрафовать владельцев транспортных средств за парковку на местах для зарядки электромобилей. Действовать новая норма начнет во второй половине сентября 2024 года.