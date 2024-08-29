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Эзотерика

Угрозу подтопления объявили сразу в нескольких районах области Жетісу

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Дорогу затопило водой
Паводки. Иллюстративное фото: Chris McLoughlin/Getty Images

В горных районах области Жетісу в четверг и пятницу, 29 и 30 августа, ожидается подъем уровней воды на реках, возможны подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на сайте госметеослужбы, в ближайшие два дня в этом регионе прогнозируют сильные осадки.

В связи с этим в городе Текели, а также в Ескельдинском, Кербулакском, Коксуском, Сарканском, Алакольском, Панфиловском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - предупредили синоптики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154691-ugrozu-podtopleniya-obyavili-srazu-v-neskolkih-rayonah-oblasti-zhet-su/

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