Казахстанца с долгом в 6 млн тенге признали банкротом

Пенсионер из ВКО, более восьми лет не погашавший долг перед банком в размере 6 млн тенге, был признан банкротом, несмотря на наличие недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, заявитель обратился в суд района Алтай с требованием о применении в отношении него процедуры судебного банкротства. Он указал на то, что является должником банка на основании решения суда, а общая сумма его задолженности составляет 6 млн тенге.

"На протяжении длительного времени, более восьми лет, из-за больших процентов заявитель не может погасить имеющуюся задолженность по кредиту, так как он пенсионер и является неплатежеспособным. В 2023 году ТОО, где он был учредителем, признано банкротом по решению специализированного межрайонного экономического суда ВКО", - отметили в суде.

Представитель банка просил суд в удовлетворении заявления отказать, указывая на то, что должник имеет имущество и является получателем пенсии.

Суд установил, что согласно составленному заключению финансового управляющего, должник неплатежеспособен и имеются основания для применения процедуры судебного банкротства.

"Доводы представителя банка о том, что заявление должника удовлетворению не подлежит, поскольку за ним зарегистрировано имущество и он имеет возможность погасить задолженность, не состоятельны, поскольку данное имущество (1/3 доля в квартире) является единственным жильем должника и не является залоговым. Оценка жилья не проводилась", - говорится в сообщении суде.

Расчет финансовой устойчивости указал на отсутствие платежеспособности должника, а также возможности погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, которую должник не погашал более восьми лет.

Суд удовлетворил заявление гражданина о применении в отношении него процедуры судебного банкротства. Решение уже вступило в законную силу.

С 20 августа упрощающие процедуру банкротства поправки вступили в силу в Казахстане. Теперь при объявлении себя банкротом гражданам больше не нужно указывать всех кредиторов и сумму долга. Также стали проще и другие механизмы процедуры.

А в Комитете госдоходов Министерства финансов составили портрет казахстанца-банкрота. В основном, это мужчины средних лет. Причем половина банкротов не погашали свои кредиты более пяти лет, то есть имеют проблемы долгое время.