Сотрудника ЦОНа казахстанцы теперь могут вызвать на дом

Казахстанцы могут получить госуслугу, не посещая ЦОН, а вызвав сотрудника центра на дом. Новая услуга доступна во всех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Казахстанцы теперь могут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу, сообщается на официальном сайте НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"Важно учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте выбрать "Выезд персонального менеджера на дом", после чего заполнить необходимые сведения.

Также заявки казахстанцы могут направить по номеру 1414.

"Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше, и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан", - подчеркнул председатель правления "Правительства для граждан" Арман Кенжегалиев.

Накануне сообщалось, будут ли работать ЦОНы и спецЦОНЫ на День Конституции.

Добавим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.