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Скончался представитель теплоэнергокомплекса Алматы Ян Гирин

Опубликовано:

Траур
Траур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель теплоэнергокомплекса Ян Гирин скончался в Алматы. Информация об этом появилась на официальном сайте ТОО «Алматинские тепловые сети», передает NUR.KZ.

"С прискорбием сообщаем, что безвременно ушел из жизни Гирин Ян Давидович.

Гирин Ян Давидович являлся официальным представителем теплоэнергокомплекса города Алматы. Коллектив ТОО «Алматинские тепловые сети» выражает родным и близким соболезнования", - говорится в сообщении на сайте.

Отметим, Ян Гирин долгие годы был официальным представителем теплоэнергокомплекса Алматы.

Он оперативно выезжал на места чрезвычайных происшествий, связанных с деятельностью компании (прорыв теплотрассы и т.д.) и предоставлял развернутые ответы и комментарии для СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154402-skonchalsya-predstavitel-teploenergokompleksa-almaty-yan-girin/

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