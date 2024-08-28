Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вызывает бесплодие": казахстанцев напугали еще одной прививкой

Опубликовано:

Женщина набирает в шприц лекарство
Вакцина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях распространилась информация о том, что вакцина против ВПЧ вызывает бесплодие. В Министерстве здравоохранения публикацию назвали ложной, передает StopFake.

Среди казахстанцев распространилось видео, на котором некий гражданин утверждает, что прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) - опасная. Якобы вакцина может привести к бесплодию. Данная информация - фейк, сообщается в Telegram-канале StopFake.

Ролик прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

"Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что вакцинация от ВПЧ приводит к бесплодию, не соответствует действительности и признается фейком.

Внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ планируется в сентябре текущего года. Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил" производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность", - пояснили в ведомстве.

Согласно статистике, ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки, или 5 новых случаев ежедневно, более 600 женщин ежегодно умирает от этой патологии.

Единственным методом предотвращения инфицирования ВПЧ и развития рака шейки матки РШМ является вакцинация.

Между тем, материалы о лицах, распространивших видео, переданы в правоохранительные органы.

По информации на сайте ВОЗ, вирус папилломы человека - название группы из 200 известных вирусов, распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Практически все люди, ведущие активную половую жизнь, в тот или иной момент жизни заражаются ВПЧ, и, как правило, инфекция у них протекает бессимптомно.

ВПЧ может поражать кожу, область гениталий и гортань.

У 90% людей организм самостоятельно справляется с данной инфекцией. Персистирующая инфекция высокорисковыми типами ВПЧ является причиной рака шейки матки и ассоциируется с раком вульвы, влагалища, ротовой полости/гортани, полового члена и ануса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154372-vyzyvaet-besplodie-kazahstancev-napugali-eshche-odnoy-privivkoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie