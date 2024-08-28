"Вызывает бесплодие": казахстанцев напугали еще одной прививкой

В соцсетях распространилась информация о том, что вакцина против ВПЧ вызывает бесплодие. В Министерстве здравоохранения публикацию назвали ложной, передает StopFake.

Среди казахстанцев распространилось видео, на котором некий гражданин утверждает, что прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) - опасная. Якобы вакцина может привести к бесплодию. Данная информация - фейк, сообщается в Telegram-канале StopFake.

Ролик прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

"Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что вакцинация от ВПЧ приводит к бесплодию, не соответствует действительности и признается фейком.

Внедрение вакцинации девочек в возрасте 11 лет против ВПЧ планируется в сентябре текущего года. Для вакцинации против ВПЧ будет применяться 4-валентная вакцина "Гардасил" производства компании "Мерк Шарп и Доум" (США), которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и доказала свою эффективность и безопасность", - пояснили в ведомстве.

Согласно статистике, ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки, или 5 новых случаев ежедневно, более 600 женщин ежегодно умирает от этой патологии.

Единственным методом предотвращения инфицирования ВПЧ и развития рака шейки матки РШМ является вакцинация.

Между тем, материалы о лицах, распространивших видео, переданы в правоохранительные органы.

По информации на сайте ВОЗ, вирус папилломы человека - название группы из 200 известных вирусов, распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Практически все люди, ведущие активную половую жизнь, в тот или иной момент жизни заражаются ВПЧ, и, как правило, инфекция у них протекает бессимптомно.

ВПЧ может поражать кожу, область гениталий и гортань.

У 90% людей организм самостоятельно справляется с данной инфекцией. Персистирующая инфекция высокорисковыми типами ВПЧ является причиной рака шейки матки и ассоциируется с раком вульвы, влагалища, ротовой полости/гортани, полового члена и ануса.