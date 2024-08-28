Ставки на рекламу увеличат в Алматы

Глава управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев во время сессии маслихата Алматы рассказал о повышении ставок для наружной рекламы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Нурлана Буранбаева, на сегодня в Алматы действуют ставки ежемесячной платы за размещение наружной рекламы, которые были утверждены еще в 2018 году. Он отметил, что повышение ставок обусловлено большим количеством потенциальных потребителей рекламы, размещенной на открытом пространстве.

Кроме того, он отметил, что необходимо признать утратившим силу решение маслихата, не предусматривающее исчисление ставок за размещение рекламы в виде бегущей строки и видеоизображения.

Буранбаев сообщил, что на территории Алматы размещаются 825 LED-экранов, на которых размещается реклама, из них 728 размещаются на улицах, отнесенные к категории "А".

"Налоговым кодексом ставка платы за размещение рекламы на LED-экране до 20 кв. м составляет 20 МРП, свыше 20 кв. м - 30 МРП. В случае утверждения проекта ежемесячное пополнение в местный бюджет увеличивается на 15 150 МРП - 55 933 800 тенге.

Согласно прайс-листу, размещение рекламы на LED-экране составляет от 528 000 тенге до 750 000 тенге. На одном LED-экране ежемесячно размещаются от 10 до 13 рекламодателей, соответственно, ежемесячная сумма дохода составляет от 5 280 000 - 6 864 000 тенге до 7 500 000 - 9 750 000 тенге.

Из них, согласно ставке Налогового кодекса, ежемесячная плата за размещение рекламы составляет 20 МРП (73 840 тенге). В случае утверждения проекта ежемесячная плата по объектам, размещенным на улицах, отнесенных к категории "А", будет составлять 40 МРП (147 680 тенге)", - добавил Буранбаев.

По его словам, предприниматели города были уведомлены об изменениях еще в феврале текущего года. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Кроме того, дается переходный период, новые ставки вступят в силу в ноябре текущего года.

Отметим, что в категорию "А" входят такие улицы, как проспект Достык, проспект Райымбека, улица Кунаева, улица Курмангазы, проспект Абая, проспект Абылай хана, проспект Аль-Фараби, проспект Назарбаева, улица Момышулы и другие. Также к категории относятся площадь "Астана", автотранспортные развязки, аэропорт, автовокзалы и железнодорожные вокзалы, места спортивных мероприятий.