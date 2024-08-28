Мама 7 дочерей родила тройню на юге Казахстана: малышей назвали в честь Токаева

Жительница Туркестанской области родила тройню - мальчиков назвали Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел. Пара в браке уже воспитывает семерых дочерей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Мама семерых девочек, 33-летняя жительница села Абай Келесского района, родила еще тройню. Мальчикам дали имена Касым и Жомарт, а девочке - Кемел.

Как рассказали в акимате Туркестанской области в Facebook, Гульназ Ходжабекова родила преждевременно - на 33-й неделе беременности. Женщине также пришлось сделать операцию.

Глава семейства Бахыт Мынжасар работает на стройке, его супруга занята домом и детьми. Имена малышам дала Гульназ. Вес младенцев составил 1 кг 965 граммов, 1 кг 925 граммов и 1 кг 975 граммов.

Семья Мынжасар и медики. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

В июне 2022 года семья из Актобе назвала своих новорожденных сыновей Касымом, Жомартом и Кемелем. В мае прошлого года в этом же городе на свет появились близнецы - их тоже назвали в честь главы государства.

Недавно в Туркестанской области женщина, ждавшая первенца шесть лет, родила сразу тройню - двух мальчиков и девочку. Малышей назвали Багым, Ансаром и Асланом.

В августе прошлого года в Алматы произошел редкий случай - 51-летняя женщина родила двойню. Осуществить беременность помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.