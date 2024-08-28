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Эзотерика

Незрячего мужчину с собакой-поводырем выгнали с фудкорта ТРЦ: полиция Алматы начала проверку

Опубликовано:

Фудкорт
Фудкорт. Иллюстративное фото: Vostok/Getty Images

Полиция Алматы начала проверку в отношении охранников торгового центра, которые попросили мужчину с собакой-поводырем покинуть ТРЦ, передает сайт телеканала КТК.

Видео инцидента между незрячим мужчиной и сотрудниками ТРЦ появилось ранее в соцсетях. Как утверждают очевидцы, сотрудники грубо разговаривали с незрячим посетителем центра и попросили того покинуть фудкорт из-за собаки-поводыря.

Пользователи Казнета вступились за мужчину и даже предложили объявить бойкот торговому центру. Его представители в свое оправдание заявили, что охранники попросили молодого человека вывести собаку, чтобы не пугать других посетителей, в том числе детей.

После общественного резонанса администраторы встретились с героями ролика. Они принесли свои извинения. Однако инцидентом уже заинтересовались правоохранители.

"По данному факту сотрудниками местной полицейской службы управления полиции Ауэзовского района проводится проверка. Будет дана правовая оценка произошедшему, и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе полиции.

Источник: КТК

Отметим, на сайте "Электронного правительства" указано, что, согласно правилам содержания и выгула собак и кошек, нахождение собак на предприятиях общественного питания, в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях запрещено, однако это не касается собак-поводырей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154144-nezryachego-muzhchinu-s-sobakoy-povodyrem-vygnali-s-fudkorta-trc-policiya-almaty-nachala-proverku/

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