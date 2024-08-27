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Улицу и подвалы многоэтажек затопило нечистотами в Петропавловске

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Петропавловск
Петропавловск. Фото: astanatv.kz

Из-за порыва на коллекторе в Петропавловске минувшей ночью были затоплены нечистотами центральная улица и подвалы многоэтажек, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, одну из центральных улиц Петропавловска затопило минувшей ночью. Причиной стал расположенный рядом коллектор. Поток был такой силы, что вода хлынула в подвалы стоящих рядом многоэтажек.

"В подъезде воняет. Домой зашла - уже и в доме воняет как - будто. Последний раз 25 июля было - мы немного ягод насобирали - все пропало. И мясо. Ни воды, ни света не было почти неделю", - отмечает жительница города Бахыт Есимгалиева.

О том, что это не первая коммунальная авария на этом участке - подтвердила и жительница Валентина Мельникова.

"У нас затапливает подвалы не в первый раз. За месяц уже второй. Никто не реагирует. Канализация в подвалах уже 85 см, в прошлый раз было до полутора метра. Как жить - я не знаю. Как дождь идет - у нас сердце кровью обливается. Все нечистоты идут к нам. Все проблему знают и никто не решает, даже не реагируют. Аким сказал - пусть телевидение приезжает и вам откачивает. Вот и все. Они откачают воду, а проблему не решают. Сказали, что нет денег. И все", - сетует женщина.

К реконструкции коллектора, который эксплуатируется около 60 лет, приступили в апреле этого года. Сразу после того, как на участке произошло обрушение.

Чтобы решить проблему, местные власти объявили режим ЧС местного масштаба, выделили деньги и начали работы. Но не обошлось без проблем - жители соседних домов то и дело стали жаловаться на постоянные подтопления.

"Сегодня ночью подпор коллектора произошел из-за того, что подбило тряпки, салфетки влажные. Ночью бригады работали, произвели очистку, запуск по новой насосов. На сегодняшний час перекачка работает в полном объеме в штатном режиме.

Причина в том, что коллектор встает на подпор из-за того, что не растворяемые продукты жизнедеятельности попадают в коллектор. Тем более еще обостряется это тем, что такие большие осадки у нас в этом году, летние осадки очень большие. Поэтому дождевая вода попадает в коллектор канализационный. Из-за этого поднимается уровень коллектора. Несколько раз происходило подтопление только из-за этого", - сообщил главный инженер ТОО "Кызылжар Су" Андрей Фомиченко.

Сообщается, что на сегодняшний день уже заменили чуть меньше двух километров трубы. В ближайшее время коммунальные службы обещают опустошить от воды и подвалы пострадавших многоэтажек.

Напомним, ранее астанчане рассказали, что их новый ЖК заливает дождями и нечистотами. Мы также писали, что жители Петропавловска обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди жалуются, что задыхаются от нечистот.

В мае этого года жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье.

Сообщалось также, что жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 в Алматы пожаловались на невыносимый запах. По словам местных жителей, колодцы канализации были переполнены, а зловоние распространялось по всей округе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154087-ulicu-i-podvaly-mnogoetazhek-zatopilo-nechistotami-v-petropavlovske/

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