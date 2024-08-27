В Семее наказали пару, выясняющую отношения прямо на проезжей части дороги (видео)

В Семее внимание стражей порядка привлекла пара, которая выясняла отношения сидя прямо на проезжей части дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

"Действие разворачивалось на выезде с кольцевой левобережной части города Семей, где парень с девушкой, буквально сидя на проезжей части, решили выяснить отношения, несмотря на повышенный поток движения транспортных средств в вечернее время. Чудом не попавшие под колеса пешеходы были вовремя замечены сотрудниками полиции", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что парень уже привлечен к административной ответственности за нарушение правил движения пешеходами, а девушка была доставлена в центр временной адаптации и детоксикации.

Ранее полиция Астаны возбудила уголовное дело после драки между мужчиной и женщиной в одном из магазинов столицы.

Также сообщалось, что возмущение пользователей Сети вызвало видео с избиением женщины, снятое в Таразе. На видео видно, как во дворе мужчина избил женщину, а затем пытался насильно увезти ее, затолкав в машину. Но ему это не удалось. Подозреваемый позже был задержан.

Еще одно избиение женщины около подъезда жилого дома попало на видео в Алматы. На кадрах мужчина в темное время суток наносит удары женщине сначала ногой, а потом - по лицу. Ситуация разворачивается у подъезда жилого дома.