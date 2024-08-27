Разбила монитор в аэропорту Алматы: суд оштрафовал пассажирку Fly Arystan

В Астане оштрафовали пассажирку самолета, которая разбила монитор в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении гражданки Х. за совершение умышленного повреждения чужого имущества.

"Из материалов дела следует, что правонарушитель Х., находясь в международном аэропорту Алматы, умышленно повредила монитор. В ходе судебного заседания правонарушитель вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, рапортом, объяснительными и видеозаписью", - рассказали в суде.

Сообщается, что санкция предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге) или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Но административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

"Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано совершение правонарушения впервые, признание вины, наличие 3-х несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда Х. признана виновной в совершении правонарушения с назначением административного взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП", - сказано в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, недавно стало известно, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

Тогда на инцидент отреагировали и в авиакомпании.

"Конфликт с пассажирами на видео разрешен и они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - заявили в пресс-службе FlyArystan.

Позже в пресс-службе Департамента полиции на транспорте сообщили, что с заявлением в полицию обратились сотрудники авиакомпании.

"При проверке установлено, что 31-летняя женщина вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Кроме того, она повредила монитор на стойке регистрации", - сообщили в полиции.

До этого сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.

Но задержками рейсов из-за повреждений жалобы казахстанцев на авиакомпании продолжаются. Так, 14 августа известная казахстанская журналистка пожаловалась на работу FlyArystan - Ляйля Султанкызы получила травму на борту самолета. По ее словам, это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании.

Недавно FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.