Жители Актау возмущены продажей шаров с веселящим газом

Жители 8 микрорайона Актау сообщили, что в одном из заведений возле жилых домов начали продавать шары с веселящим газом. Горожане обеспокоены безопасностью своих детей, передает Lada.kz.

По словам жителей домов № 24, 25, 26 в 8 микрорайоне, они не могут решить эту проблему на протяжении нескольких месяцев.

"Возле наших домов открылся то ли клуб, то ли какое-то заведение, где продают шарики с веселящим газом в открытом доступе. Мы не раз обращались к участковому, но все бесполезно. Дело в том, что каждый день, помимо этих шариков, которые лежат на земле кучами, клиенты этого заведения предлагают малышам попробовать эти шарики. Мы опасаемся за судьбы наших детей и внуков", - жалуются горожане.

Жительница одного из домов в 8 микрорайоне рассказала, что возле этого заведения часто собираются компании, в основном молодые девушки и юноши. Они шумят, кричат и раскидывают мусор всю ночь.

"Обращались и к хозяину этого заведения, но он открыто заявил, что на него нет управы, и даже если заведение закроют, он просто откроет его в другом месте, неподалеку. Наш участковый тоже бессилен, к большому сожалению. Мы очень боимся за наших детей, так как нет никаких гарантий, что, увидев шарик, они не потянут его в рот. Дети ведь не знают, что это опасная вещь", - высказалась жительница Актау.

Жители 8 микрорайона рассказали, что уже подали заявление, собрали подписи и направили его в акимат города, департамент полиции региона и прокуратуру.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что по факту продажи шаров с веселящим газом будет проведена проверка данного заведения в 8 микрорайоне.

"Полиция проверит данное заведение. И привлекут к ответственности согласно правонарушению", - заявили в ведомстве.

Осенью прошлого года сообщалось, что за продажу воздушных шаров, наполненных оксидом азота, планируют ввести уголовную ответственность. Еще несколько лет назад веселящий газ внесли в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, однако это пока не мешает его распространению.

Стоит отметить, что оксид азота, которым наполняют шарики, является сильным психотропным веществом - оно применяется в медицинских целях в качестве наркоза. Если вдыхать его бесконтрольно, то можно получить гипоксию головного мозга и даже инсульт.