Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители Актау возмущены продажей шаров с веселящим газом

Опубликовано:

Шарики на асфальте
Шарики из-под веселящего газа. Фото: lada.kz

Жители 8 микрорайона Актау сообщили, что в одном из заведений возле жилых домов начали продавать шары с веселящим газом. Горожане обеспокоены безопасностью своих детей, передает Lada.kz.

По словам жителей домов № 24, 25, 26 в 8 микрорайоне, они не могут решить эту проблему на протяжении нескольких месяцев.

"Возле наших домов открылся то ли клуб, то ли какое-то заведение, где продают шарики с веселящим газом в открытом доступе. Мы не раз обращались к участковому, но все бесполезно. Дело в том, что каждый день, помимо этих шариков, которые лежат на земле кучами, клиенты этого заведения предлагают малышам попробовать эти шарики. Мы опасаемся за судьбы наших детей и внуков", - жалуются горожане.

Жительница одного из домов в 8 микрорайоне рассказала, что возле этого заведения часто собираются компании, в основном молодые девушки и юноши. Они шумят, кричат и раскидывают мусор всю ночь.

"Обращались и к хозяину этого заведения, но он открыто заявил, что на него нет управы, и даже если заведение закроют, он просто откроет его в другом месте, неподалеку. Наш участковый тоже бессилен, к большому сожалению. Мы очень боимся за наших детей, так как нет никаких гарантий, что, увидев шарик, они не потянут его в рот. Дети ведь не знают, что это опасная вещь", - высказалась жительница Актау.

Жители 8 микрорайона рассказали, что уже подали заявление, собрали подписи и направили его в акимат города, департамент полиции региона и прокуратуру.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что по факту продажи шаров с веселящим газом будет проведена проверка данного заведения в 8 микрорайоне.

"Полиция проверит данное заведение. И привлекут к ответственности согласно правонарушению", - заявили в ведомстве.

Осенью прошлого года сообщалось, что за продажу воздушных шаров, наполненных оксидом азота, планируют ввести уголовную ответственность. Еще несколько лет назад веселящий газ внесли в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, однако это пока не мешает его распространению.

Стоит отметить, что оксид азота, которым наполняют шарики, является сильным психотропным веществом - оно применяется в медицинских целях в качестве наркоза. Если вдыхать его бесконтрольно, то можно получить гипоксию головного мозга и даже инсульт.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153958-zhiteli-aktau-vozmushcheny-prodazhey-sharov-s-veselyashchim-gazom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie