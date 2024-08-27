Наличие интеллекта и патриотизма со строительством АЭС связал глава Минэнерго Казахстана

На брифинге в кабмине глава Минэнерго предложил казахстанцам пройти тест "на согласие с АЭС", который выявит их интеллект, патриотизм и порядочность, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что позиция казахстанцев по строительству атомной станции служит индикатором по трем параметрам человеческого измерения.

"Первое – это тест на интеллект. То есть не надо больших глубоких знаний, чтобы понять, насколько глубоко сейчас развиты технологии, насколько они безопасны, насколько они нужны для нашей страны, для следующих переделов, для развития экономики, науки, для того, чтобы страна вышла в другой цивилизационный уровень развития по многим параметрам и надежности. Или нежелание понять этого всего.

Второй фактор, в моем понимании, это может быть тест на патриотичность. Почему? Потому что мы обязаны развивать наш Казахстан. Все развитые страны, может быть за исключением Германии, которая намеренно отказалась от развития атомной сейчас вынуждена покупать электроэнергию от угольных и атомных станций других европейских стран. То есть этот тест развития атомной энергетики это развитие экономики. Это будущее Казахстана. Вот именно атомная энергетика", – заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Еще один критерий, по мнению министра – тест на порядочность.

"Третий тест в моем понимании это тест на порядочность. Мы сейчас знаем, что активно работают противники развития современного Казахстана, противники его развития индустриального, которые блокируют его развитие путем в том числе со средствами массовой информации, с независимыми блогерами, стимулируя негативные эмоциональные выбросы, направленные против развития Казахстана. Пройдите через эти три теста, задайте себе этот вопрос. Многое вам станет ясно", – заявил Саткалиев.

Напомним, сегодня Алмасадам Саткалиев заявил, что альтернативы строительства АЭС в Казахстане не существует.

Кроме того, на заседании казахстанского правительства проголосовали за проект указа "О проведении республиканского референдума" и направили его на рассмотрение президенту.

Обсуждение строительства АЭС в Казахстане

Напомним, 1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана". В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим, он предложил решить вопрос строительства АЭС посредством проведения общенационального референдума.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В конце июня президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.

А глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".