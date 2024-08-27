Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умершие люди претендовали на жилье в Актобе

Опубликовано:

Ключи от дома
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: inga / Getty Images

Прокуратурой Актюбинской области проанализирована деятельность местных исполнительных органов в части своевременной инвентаризации очередей на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

По информации с официального сайта ведомства, по Актюбинской области в очереди стоят свыше 36 тыс. человек, среди которых многодетные семьи, дети-сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

"Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище.

Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

Анализ надзорного органа показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом.

По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.

Напомним, ранее в области Абай в ходе проверки выяснилось, что двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребенок числился живым. После вмешательства прокуратуры данные приведены в соответствие.

В прошлом году в МИИР сообщали, что в общей сложности в жилье нуждаются 646 819 казахстанцев. При этом 232 тыс. человек не соответствовали требованиям, а 15 тысяч из них - скончались.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153764-umershie-lyudi-pretendovali-na-zhile-v-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie