Умершие люди претендовали на жилье в Актобе

Прокуратурой Актюбинской области проанализирована деятельность местных исполнительных органов в части своевременной инвентаризации очередей на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

По информации с официального сайта ведомства, по Актюбинской области в очереди стоят свыше 36 тыс. человек, среди которых многодетные семьи, дети-сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

"Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище.

Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

Анализ надзорного органа показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом.

По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.

Напомним, ранее в области Абай в ходе проверки выяснилось, что двое детей дошкольного возраста оказались в списках умерших, а погибший ребенок числился живым. После вмешательства прокуратуры данные приведены в соответствие.

В прошлом году в МИИР сообщали, что в общей сложности в жилье нуждаются 646 819 казахстанцев. При этом 232 тыс. человек не соответствовали требованиям, а 15 тысяч из них - скончались.