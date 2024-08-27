"Два дня назад играл в футбол, а теперь не может ходить": мальчик из Астаны страдает от саркомы Юинга

11-летний Азиз Болеген из Астаны - второй ребенок в многодетной семье. В начале этого года ему диагностировали опухоль - саркому Юинга, передает корреспондент NUR.KZ.

Азиз родился в срок здоровым ребенком, развивался по возрасту и все было хорошо до начала 2024 года. В феврале Азиз начал жаловаться на боли в пояснице. Боли были настолько сильные, что он не мог лежать, спать: только сидел.

"Мы не знали, что может быть причиной этого. Начали обследование. Обошли множество врачей и клиник, но никто не мог поставить диагноз. Каждую ночь Азиза мучили боли, и они становились сильнее.

Невролог направила нас на МРТ всего позвоночника и головы. В результате у Азиза обнаружили опухоль в районе грудных позвонков. Опухоль давила на нерв, поэтому у Азиза начали отказывать ноги. Мы обратились в ЦНХ в Астане.

В то время Азиз сам уже не мог ходить, не мог даже шевелить ногами. Все это происходило так быстро, что мы даже не успели осознать. Потому что два-три дня назад он играл в футбол и бегал, а теперь не может даже пошевелить пальцами на ногах", - говорит мама мальчика, Алия Булегенова.

Врачи решили экстренно провести операцию по удалению опухоли. Ее исследование показало, что у Азиза злокачественное образование. Ему диагностировали саркому Юинга. Это - злокачественная опухоль, которая растет в костях или мягких тканях вокруг костей и обычно выявляется в 10-20 лет.

Послеоперационное обследование выявило остатки опухоли. Мальчику назначили 12 курсов химиотерапии и 28 курсов радиотерапии.

"Саркома Юинга - это один из тяжелых видов рака, поэтому было принято решение отправиться на лечение в Стамбул. На данный момент Азиз уже прошел 7 курсов химиотерапии. Результаты будут известны после завершения лечения.

Так как после первой проведенной операции были обнаружены остаточные следы опухоли, врачи пока не рискуют говорить о дальнейших планах. Из-за того, что лечение онкологии очень сложный процесс, расходы на лечение тоже очень высоки", - говорит мама.

Родители Азиза просят всех неравнодушных помочь финансово - собрать деньги на оплату за лечение сына. Согласно счету из клиники, сумма сбора на лечение составляет около 37 000 000 тенге. Для семьи эта сумма неподъемна.

Реквизиты:

Булегенов Мурат Кабидолдаевич (отец)

ИИН 841014350119

Счет в Kaspi: KZ46722C000028922401

Счет в Halyk: KZ036010012003550549

Счет в Freedom: KZ50551Z129889541KZT

Счета привязаны к номеру: +7 747 145 22 37

Булегенова Алия Канаткалиевна (мать)

ИИН 850905401160

Счет в Kaspi: KZ41722С000021784552

Счет в Halyk: KZ706010012003810758

Счета привязаны к номеру: +7 747 676 68 86