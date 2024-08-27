Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Незрячего мужчину с собакой-поводырем выгнали с фудкорта ТРЦ в Алматы (видео)

Опубликовано:

Мужчина с собакой-поводырем
Мужчина с собакой-поводырем. Иллюстративное фото: LightFieldStudios/Getty Images

В одном из торгово-развлекательных центров Алматы незрячего мужчину с собакой-поводырем попросили покинуть помещение. Позже в ТРЦ разъяснили ситуацию.

О произошедшем стало известно из соцсетей – Instagram-паблик kris__p__official опубликовал видео разговора мужчины с собакой и охранников центра.

"Из ТРЦ "Москва" охрана выгоняла незрячего (слепого) человека с собакой-поводырем (собака-компаньон) . Разговаривали с ним по-хамски, Вы можете все слышать на видео. Только прислушайтесь, что они говорят инвалиду. Абсолютно неприемлемое отношение, незнание законов и позор", – говорится в подписи к ролику.

В комментариях к посту казахстанцы возмутились отношением к незрячему человеку, отметив, что во многих странах собак-поводырей пропускают вместе с хозяевами во все общественные места.

На ролик отреагировали и в администрации ТРЦ Moskva Metropolitan – комментарий появился на Instagram-странице центра.

"В ТРЦ зашел посетитель с собакой и сопровождающим его человеком. Гости поднялись на второй этаж и собирались поесть на фудкорте ТРЦ, однако другие посетители начали возмущаться по поводу присутствия собаки в месте приема пищи.

Далее охранники вежливо, не повышая голос и объяснив ситуацию, попросили вывести собаку, чтобы не пугать других посетителей, в том числе маленьких детей.

Мы понимаем, что поводырь, функцией которого является оказание помощи слепому во время передвижения, имеет право находиться рядом с хозяином. Однако его сопровождал другой человек, который постоянно находился рядом", – говорится в комментарии администрации центра.

Здесь же добавили, что ТРЦ ежегодно помогает людям с ограниченными возможностями.

"Но так как мы стали получать много замечаний от посетителей с детьми о присутствии собаки, мы вынуждены были попросить выйти. Так как для нас главным приоритетом является безопасность и комфорт наших посетителей", - заявили в компании.

Помимо этого, администрация центра заверила, что провела инструктаж с охранниками и приняла соответствующие меры в отношении этих сотрудников.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" указано, что, согласно Правилам содержания и выгула собак и кошек, нахождение собак на предприятиях общественного питания, в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях запрещено, однако это не касается собак-поводырей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153613-nezryachego-muzhchinu-s-sobakoy-povodyrem-vygnali-iz-torgovogo-centra-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie