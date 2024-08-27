Незрячего мужчину с собакой-поводырем выгнали с фудкорта ТРЦ в Алматы (видео)

В одном из торгово-развлекательных центров Алматы незрячего мужчину с собакой-поводырем попросили покинуть помещение. Позже в ТРЦ разъяснили ситуацию.

О произошедшем стало известно из соцсетей – Instagram-паблик kris__p__official опубликовал видео разговора мужчины с собакой и охранников центра.

"Из ТРЦ "Москва" охрана выгоняла незрячего (слепого) человека с собакой-поводырем (собака-компаньон) . Разговаривали с ним по-хамски, Вы можете все слышать на видео. Только прислушайтесь, что они говорят инвалиду. Абсолютно неприемлемое отношение, незнание законов и позор", – говорится в подписи к ролику.

В комментариях к посту казахстанцы возмутились отношением к незрячему человеку, отметив, что во многих странах собак-поводырей пропускают вместе с хозяевами во все общественные места.

На ролик отреагировали и в администрации ТРЦ Moskva Metropolitan – комментарий появился на Instagram-странице центра.

"В ТРЦ зашел посетитель с собакой и сопровождающим его человеком. Гости поднялись на второй этаж и собирались поесть на фудкорте ТРЦ, однако другие посетители начали возмущаться по поводу присутствия собаки в месте приема пищи.

Далее охранники вежливо, не повышая голос и объяснив ситуацию, попросили вывести собаку, чтобы не пугать других посетителей, в том числе маленьких детей.

Мы понимаем, что поводырь, функцией которого является оказание помощи слепому во время передвижения, имеет право находиться рядом с хозяином. Однако его сопровождал другой человек, который постоянно находился рядом", – говорится в комментарии администрации центра.

Здесь же добавили, что ТРЦ ежегодно помогает людям с ограниченными возможностями.

"Но так как мы стали получать много замечаний от посетителей с детьми о присутствии собаки, мы вынуждены были попросить выйти. Так как для нас главным приоритетом является безопасность и комфорт наших посетителей", - заявили в компании.

Помимо этого, администрация центра заверила, что провела инструктаж с охранниками и приняла соответствующие меры в отношении этих сотрудников.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" указано, что, согласно Правилам содержания и выгула собак и кошек, нахождение собак на предприятиях общественного питания, в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях запрещено, однако это не касается собак-поводырей.