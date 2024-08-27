Получил травмы головы, рук, ног: подросток пострадал в горах Алматы
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В Алматы 14-летний подросток получил травмы в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау и не смог спуститься самостоятельно. Ему помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, инцидент произошел при прохождении туристического маршрута в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау.
По данным спасателей, подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно.
"Оперативная группа РОСО незамедлительно выдвинулась на место происшествия, несмотря на темное время суток быстро обнаружила пострадавшего с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.
Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.
Напомним, ранее в горах Алматинской области мужчина сломал себе руку и ногу после падения. Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать пострадавшего.
До этого сообщалось, что в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина.
В связи с этим спасатели призвали казахстанцев:
- не ходить в горы в одиночку;
- выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
- подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
- делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;
- носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
- иметь при себе карту, компас или GPS.
О мерах предосторожности в горах напоминали и в МЧС:
- изучите подробно свой маршрут;
- избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
- услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
- при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
- всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
- следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153608-poluchil-travmy-golovy-ruk-nog-podrostok-postradal-v-gorah-almaty/