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Получил травмы головы, рук, ног: подросток пострадал в горах Алматы

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Мужчина в горах
Мужчина в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы 14-летний подросток получил травмы в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау и не смог спуститься самостоятельно. Ему помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, инцидент произошел при прохождении туристического маршрута в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау.

По данным спасателей, подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно.

"Оперативная группа РОСО незамедлительно выдвинулась на место происшествия, несмотря на темное время суток быстро обнаружила пострадавшего с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.

Напомним, ранее в горах Алматинской области мужчина сломал себе руку и ногу после падения. Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать пострадавшего.

До этого сообщалось, что в горах Алматинской области погиб пожилой мужчина.

В связи с этим спасатели призвали казахстанцев:

  • не ходить в горы в одиночку;
  • выбирать легкие маршруты, не ходить в необследованные места и следить за прогнозом погоды. Важно также сообщать кому-то о своих планах;
  • подниматься в горы постепенно, чтобы адаптироваться к высоте;
  • делать частые перерывы, пить достаточно воды, иметь при себе аптечку;
  • носить удобную обувь с хорошим сцеплением, использовать трекинговые палки;
  • иметь при себе карту, компас или GPS.

О мерах предосторожности в горах напоминали и в МЧС:

  • изучите подробно свой маршрут;
  • избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей;
  • услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м;
  • при этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни;
  • всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его;
  • следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153608-poluchil-travmy-golovy-ruk-nog-podrostok-postradal-v-gorah-almaty/

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