Пыльная буря, град и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

27 августа на западе, севере Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Завтра днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На западе области будет высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Абай тоже ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник утром и днем на юге Костанайской области - гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с.

27 августа в области Жетісу усилится ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области - гроза. Ночью и утром на западе, севере области будет туман.

27 августа днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 28 августа ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах тоже гроза, днем град, шквал. 27-28 августа ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 27-28 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на северо-востоке, юге Актюбинской области возможна гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

27 августа днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, а на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области - гроза, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, северо-востоке области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.