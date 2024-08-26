Школьный бухгалтер начислял себе 3-5 млн тенге ежемесячно в Актобе

Минфин рассказал о результатах аудита в организациях образования. Выявлены хищения на сумму, превышающую 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов РК, во время летних каникул проводился внутренний государственный аудит на основе Системы управления рисками и финансового контроля.

"Так, за несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую 1 млрд тенге", - сообщает ведомство.

Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них.

Так, были получены доказательства двойного учета и завышение оплаты труда.

"К примеру, в документах средней школы №48 Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Тогда как, фактически, на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 млн тенге ежемесячно", - отмечается в публикации.

Вторая распространенная махинация - перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие.

"Например, в комплекс-школе ясли-сад №33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 млн тенге", - отмечает Минфин.

Третья распространенная схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами.

"Например, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы №42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 млн тенге", - подчеркивается в публикации.

Это только самые популярные схемы мошенничества и воровства, но министерством проводится усиление контроля в режиме реального времени за счет автоматизации процессов формирования бюджета госорганов и ведения бухгалтерского учета, информирует ведомство.

Напомним, ранее в Алматы главный бухгалтер одной из школ обвинялась в хищения бюджетных денег - свыше 34 млн тенге. Возместив ущерб, женщина получила условный срок.

В мае в Туркестанской области на скамье подсудимых оказались бывшие директор и главный бухгалтер школы №60 в Сарыагашском районе. Они обвинялись в присвоении и растрате 138 591 540 тенге. С учетом того, что они возместили ущерб, признались и раскаялись, суд счел возможным назначить им условное наказание. Оба приговорены к семи годам ограничения свободы.

В апреле сообщалось, что бухгалтера и замдиректора одной из школ Алматы осудили за хищение 11 млн тенге. Они необоснованно начисляли выплаты из государственного бюджета.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.