Разбитые стекла, порча и кража имущества: очередные вандалы попали на видео в Астане

Троих вандалов, совершивших в последние дни правонарушения в столице, установили и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в городе продолжается системная борьба с актами вандализма и нарушителями общественного порядка.

"21 августа около 16:00 часов гражданин, находясь во дворе дома по проспекту Республики, разбил стекло автомобиля марки "Митсубиси", тем самым умышленно повредил чужое имущество, причинив материальный ущерб. Его личность установлена. Он привлечен к административной ответственности в размере 20 МРП", - сообщает ведомство.

Аналогичный случай произошел 24 августа в 05:40 часов утра по ул. А. Бокейхана. Нетрезвый мужчина 62-х лет украл магнитофон и умышленно повредил машину марки "Тойота Хайландер". Нарушитель оштрафован в размере 20 МРП за порчу чужого имущества.

25 августа в 12:00 часов дня 29-летний мужчина, находясь по адресу, улица Кенесары 80, умышленно разбил стекло, монитор платежного терминала.

Всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности, сообщает ведомство.

В Астане проходит акция "Stop, вандал!", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, жители города, сотрудники районных акиматов и управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции города, депутаты маслихата.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.

С начала года суд уже наказал 207 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности, отмечается в публикации.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.

Напомним, 12 августа в Сети появилось видео из мкр-на Орбита-3 в Алматы. Мужчина переломал зеркала больше чем на 10 машинах. В полиции сообщили, что подозреваемый установлен и задержан.

В конце июня очередного вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина.

А в апреле житель Павлодара повредил "ГАЗель" своего работодателя из чувства мести. Свои действия мужчина объяснил тем, что работодатель не выплатил ему часть зарплаты. К слову, штраф мужчина уже оплатил.

Добавим, что согласно ч. 1 ст. 147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.