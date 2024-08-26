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Казахстанцев попросили не доверять сообщениям в WhatsApp "от имени Аиды Балаевой"

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

В мессенджере WhatsApp распространяют ложную информацию от имени министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Telegram-канале Министерства культуры и информации Республики Казахстан сообщили, что в WhatsApp распространяют ложную информацию от имени Аиды Балаевой.

"Сообщаем, что данная информация является недостоверной, и сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра. Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников", - сказано в сообщении.

В Минкультуры добавили, что официальные заявления и сообщения от имени публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций.

Отметим, что в этом году в Минкультуры уже несколько раз обращались с заявлением о том, что мошенники используют фото Аиды Балаевой. Так, в июне текущего года были случаи, когда от имени Балаевой поступали сообщения деятелям культуры с различными вопросами.

А в марте мошенники начали использовать фото Аиды Балаевой, распространяя его в фейковой рекламе о выплатах. Текст гласил, что якобы президент Токаев поручил назначить выплаты казахстанцам.

При этом, Аида Балаева заявляла, что в соцсетях выросли факты мошенничества, распространения ложной информации и высказалась о возможной блокировке TikTok.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153436-kazahstancev-poprosili-ne-doveryat-soobshcheniyam-v-whatsapp-ot-aidy-balaevoy/

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