Пьяный дебош в самолете "Аэрофлота": почему суд Астаны прекратил рассмотрение дела

Суд прекратил производство по инциденту на рейсе Москва - Астана, так как случай произошел в воздушном судне, принадлежащем РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям, по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 434 КоАП).

"По обстоятельствам дела С., находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", выражался нецензурной бранью, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, выражая неуважение к окружающим", - сообщает ведомство.

В судебном заседании С. вину признал и пояснил, что выражал свое возмущение персоналу авиакомпании. Также просил суд прекратить производство по делу, так как правонарушение произошло на территории РФ, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании России.

Административным правонарушением, совершенным на территории РК, признается деяние, которое начато или продолжилось либо было окончено на территории РК, отмечается в публикации.

"Постановлением суд прекратил производство по делу в связи с тем, что действия совершены на воздушном судне, принадлежащем другому государству", - резюмируется в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, Telegram-канал BAZA пишет, что при описанном инциденте бортпроводникам пришлось скрутить пассажира ремнями. По возвращении в Москву, со слов авторов публикации, мужчина намерен подать в суд на бортпроводников "Аэрофлота": якобы у него осталось много синяков и отметины от веревок на шее.

Напомним, 19 августа пассажиры, опоздавшие на рейс FlyAryastan, устроили беспорядок в аэропорту Алматы. На видео, распространившемся в Сети, видно, как люди сбрасывают предметы со стола сотрудницы авиакомпании. В аэропорту сообщили, что был поврежден монитор компьютера.

Позже в ДП на транспорте сообщили, что на женщину, которая повредила монитор компьютера и выражалась нецензурной бранью, возбуждено административное производство. Второго участника инцидента также установили и привлекли к ответственности.

По другому, ранее произошедшему на борту самолета Air Astana инциденту, суд встал на сторону казахстанца, которого авиакомпания обвинила в хулиганстве.

Добавим, ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.