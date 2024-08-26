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Казахстанку наказали за работу парикмахером

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Стрижка волос
Парикмахер за работой. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

Жительницу Жамбылской области оштрафовали за оказание парикмахерских услуг в салоне красоты без регистрации в качестве ИП, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1 ст.463 КоАП рассмотрели в Жуалынском районном суде.

"В июне 2024 года в ходе мониторинга сотрудниками налоговой службы в одном из сел района было выявлено, что гражданка в салоне красоты предоставляла услуги парикмахера без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя", - пояснили в суде.

В соответствии с ч.1 ст.79 Налогового кодекса для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо направляет в налоговый орган уведомление в порядке, определенном законодательством о разрешениях и уведомлениях.

"Правонарушительница свою вину полностью признала", - отметили в суде.

Суд, приняв во внимание ее материальное положение, в соответствии ч.2 ст.829-11 КоАП снизил сумму штрафа на 30%. В итоге женщина должна заплатить 38 тыс. тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153379-kazahstanku-nakazali-za-rabotu-parikmaherom/

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