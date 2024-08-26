К пассажирам аэропорта Алматы обратились с необычной просьбой

Пассажиров аэропорта Алматы просят не оставлять краны биде в открытом положении после потопа в уборной в прошедшие выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В выходные дни в Сети и в СМИ обсуждалась информация о потопе в туалете аэропорта Алматы. В пресс-службе международного аэропорта Алматы корреспонденту NUR.KZ объяснили инцидент.

Там сообщили, что проблема возникла в связи с временным отключением водоснабжения со стороны города и Талгарского тракта. После восстановления подачи воды несколько кранов для биде, оставленных в открытом положении, автоматически включились.

"Техническая служба проверила и подтвердила исправность всего оборудования: никаких неисправностей выявлено не было. Мы настоятельно просим пассажиров не оставлять краны биде в открытом положении, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - обратились в аэропорту к пассажирам.

Недавно в Сети появилась информация, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Позже в авиакомпании прокомментировали инцидент.

Несколько недель назад при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс пришлось отменить.

Также мы писали, что в аэропорту Алматы до сентября не будут работать несколько шлагбаумов - там начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде.

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.