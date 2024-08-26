Сотни домов в Шымкенте временно остались без газа из-за ЧП

В воскресенье, 25 августа, в Шымкенте случился пожар, из-за которого больше 800 домов остались без газа. Ситуацию объяснили в АО "QazaqGaz Aimaq", передает Otyrar.kz.

По данным издания, в 17:07 в аварийную службу шымкентского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" поступило сообщение о том, что в микрорайоне Ынтымак-2 произошел пожар - загорелся сухостой.

Пожар быстро потушили, пострадавших нет. Однако в результате ЧП расплавился подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления.

Чтобы локализовать ЧП, аварийная бригада перекрыла задвижки в двух газовых колодцах.

Временно от системы газоснабжения отключены поселки Көкбула, Тәуелсіздікке 20 жыл, Алтын төбе, Ақбула и Жаңа Тұрлан. Всего около 820 домов частного сектора и 3 промышленных предприятия остались без газа.

"В данный момент идут работы по восстановлению поврежденного участка. Пусковые работы будут начаты в дневное время 26 августа 2024 года", - пояснили в компании.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы больше 600 частных домов остались без газа после ДТП, в результате которого была снесена газовая труба. В QazaqGaz Aimaq сообщали, что автомобиль вырвал опуск и выбил опору арочного перехода на месте врезки с уличным газопроводом.

Похожая ситуация случалась в южной столице и в прошлом году. Тогда водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.

А в феврале большегруз наехал на магистральную газопроводную трубу в южной столице. В результате часть Наурызбайского района осталась без газа.