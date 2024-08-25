Гроза и туман: в Астане и ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана 26 августа - ожидается гроза и туман, в некоторых областях сохраняется пожарная опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра, 26 августа, синоптики обещают грозу.

26 августа в Алматинской области также ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Гроза завтра ожидается и в Акмолинской области. На западе, севере области прогнозируется туман.

В ночь на 26 августа и утром в Карагандинской области обещают грозу и туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу завтра сохранится высокая пожарная опасность.

26 августа в Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области - туман.

В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях завтра сохранится высокая пожарная опасность. При это в ВКО еще обещают грозу.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря.

Грозу завтра обещают также в области Абай. По области сохранится высокая пожарная опасность.

26 августа в области Ұлытау прогнозируется туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области чрезвычайная пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится до 28 августа.

Высокая пожарная опасность завтра ожидается и на большей части Кызылординской и Мангистауской областей.