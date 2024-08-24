5 класс пожарной опасности: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 25 августа, почти по всему Казахстану, включая Астану и Шымкент, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В воскресенье в Астане ожидается временами гроза.

25-27 августа в Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

25 августа на севере, юге и востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе региона - туман. Ветер на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

25 августа ночью на севере и востоке области Ұлытау, днем на востоке региона ожидается гроза. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области возможна гроза, ветер 15-20 м/с. На севере, западе региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа днем на горных перевалах Туркестанской области ветер 15-20 м/с. 25-27 августа на большей части региона сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере Западно-Казахстанской области может быть гроза. Ветер днем на севере региона, порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке региона - чрезвычайная пожарная опасность.

25 ночью, 26 августа днем в горных районах Жамбылской области возможна гроза, ветер 15-20 м/с. 25-26 августа на большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа по области Абай ожидается гроза. Днем на севере региона - град, шквал. Ветер на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

25 августа в Атырауской области вероятна чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке региона - высокая пожарная опасность.

В воскресенье на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем - град, шквал. На большей части региона - гроза. Ветер на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге, в центре региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа ночью на большей части Северо-Казахстанской области может быть гроза, днем на севере, юге, востоке региона - гроза, град, шквал. Ветер ночью на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге области порывы 23-28 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере региона - туман. Ветер днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

25 августа на западе и в центре Мангистауской области обещают грозу. На северо-западе, юге, в центре региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке - высокая пожарная опасность.

В воскресенье на северо-западе и в центре Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части региона - чрезвычайная пожарная опасность.

25 августа в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер, порывы 30 м/с и более. На востоке, в центре, горных районах региона - гроза. Ветер на востоке, в горных районах, порывы 15-20, временами 25 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

25 августа ночью на юге, востоке, западе, днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер днем на западе, юге региона, порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Как отмечается на сайте "Казгидромета", показатель пожарной опасности зависит от продолжительного устойчивого периода сухой и жаркой погоды.

Для характеристики степени пожарной опасности существует 5 классов:

1 класс - отсутствует пожарная опасность;

2 класс - малая пожарная опасность;

3 класс - средняя пожарная опасность;

4 класс - высокая пожарная опасность;

5 класс - чрезвычайная пожарная опасность.

При достижении показателя пожарной опасности 4 класса (высокая пожарная опасность) и 5 класса (чрезвычайная пожарная опасность) синоптики выпускают штормовые предупреждения.