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Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

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Аудитория в университете
Аудитория. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства, государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек.

Зачисление будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа (включительно) 2024 года.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

Напомним, в начале августа на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

Также сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 гранта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152843-opublikovan-spisok-obladateley-grantov-v-magistraturu/

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