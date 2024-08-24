Опубликован список обладателей грантов в магистратуру
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Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства, государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций.
Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).
В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек.
Зачисление будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа (включительно) 2024 года.
Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.
Напомним, в начале августа на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.
Также сообщалось, что всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 гранта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152843-opublikovan-spisok-obladateley-grantov-v-magistraturu/