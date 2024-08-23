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Движение на одном из перекрестков Астаны полностью перекроют на сутки

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане на пересечении улиц Достык и Акмешит с 24 по 25 августа будет полностью перекрыто движение, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, в столице продолжаются работы по ремонту дорожного полотна.

В этой связи с 24 по 25 августа вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

Ведомство приносит жителям и гостям столицы извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, также до 25 августа перекрыт участок дороги от проспекта Абылай хана до проспекта Ш. Кудайбердиулы.

До 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152815-dvizhenie-na-odnom-iz-perekrestkov-astany-polnostyu-perekroyut-na-sutki/

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