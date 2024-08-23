Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"161 нападение на медиков": Минздрав предлагает ввести новые статьи в Уголовный кодекс

Опубликовано:

"Скорая" помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Минздрав и Генпрокуратура разрабатывают изменения в Уголовный кодекс, с введением уголовной ответственности за насилие в отношении медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предлагается ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.

"С 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков. Так, в мае текущего года в Алматы фельдшер скорой помощи подверглась физическому насилию и была удержана в квартире вызвавшими ее людьми. В Караганде водитель скорой помощи был жестоко избит при исполнении служебных обязанностей. В Темиртау был избит и ограблен также водитель скорой помощи", - отмечается в публикации.

В настоящее время защита от физического насилия обеспечивается в рамках действующего законодательства (Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях).

"В целях усиления защиты, Министерство инициировало введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения.

Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников. Предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как "Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника" и "Применение насилия в отношении медицинского работника", - сообщает ведомство.

Эти шаги направлены на защиту медицинских работников и создание безопасной рабочей среды, резюмирует Минздрав.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152788-161-napadenie-na-medikov-minzdrav-predlagaet-vvesti-novye-stati-v-ugolovnyy-kodeks/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie