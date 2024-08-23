"161 нападение на медиков": Минздрав предлагает ввести новые статьи в Уголовный кодекс

Минздрав и Генпрокуратура разрабатывают изменения в Уголовный кодекс, с введением уголовной ответственности за насилие в отношении медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предлагается ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.

"С 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков. Так, в мае текущего года в Алматы фельдшер скорой помощи подверглась физическому насилию и была удержана в квартире вызвавшими ее людьми. В Караганде водитель скорой помощи был жестоко избит при исполнении служебных обязанностей. В Темиртау был избит и ограблен также водитель скорой помощи", - отмечается в публикации.

В настоящее время защита от физического насилия обеспечивается в рамках действующего законодательства (Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях).

"В целях усиления защиты, Министерство инициировало введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения.

Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников. Предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как "Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника" и "Применение насилия в отношении медицинского работника", - сообщает ведомство.

Эти шаги направлены на защиту медицинских работников и создание безопасной рабочей среды, резюмирует Минздрав.