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Участки улицы Жандосова перекроют в Алматы на несколько дней

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Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

В связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова в Алматы, на некоторых из них вводятся временные ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Так, с 23:00 субботы, 24 августа, до 07:00 понедельника, 26 августа, движение будет перекрыто на участке от улицы Яссауи до улицы Шаймерденова.

Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Яссауи и Шаляпина. В западном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, 7-я линия.

А с 23:00 воскресенья, 25 августа, до 07:00 вторника, 27 августа, движение будет перекрыто на участке от улицы Шаймерденова до улицы Саина.

Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, Мусина. В западном направлении - по улицам Саина, Шаляпина, Яссауи.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут",- призвали горожан.

Перекрытие улицы
Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Ранее жителей южной столицы предупредили, что с 23:00 23 августа до 07:00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт.

При движении в северном направлении по ВОАД и улице Халиуллина проезд будет открыт только по Талгарскому тракту.

По Кульджинскому движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова.

Кроме того, из-за среднего ремонта участка улицы Тургут Озала в Алматы до 24 августа введут временные ограничения движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152762-uchastki-ulicy-zhandosova-perekroyut-v-almaty-na-neskolko-dney/

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