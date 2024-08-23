Директор детсада собирала деньги с подчиненных для оплаты своих штрафов в Акмолинской области
Опубликовано:
Прокуратура Акмолинской области проверила детские сады в регионе и выявила сотни нарушений в различных сферах, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в целом по результатам прокурорских проверок в детских садах выявили свыше 300 нарушений в различных сферах.
"К примеру, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения. В другом случае директор детсада осуществляла сбор средств с подчиненных для оплаты собственных штрафов (директор уволена)", - рассказали в ведомстве.
По данным прокуратуры, в трех детских садах у 15 работников обнаружились поддельные медицинские книжки.
В 12 дошкольных организациях при проверке нашли бактерии кишечной палочки. Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.
"Виновные лица привлечены к ответственности", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области по результатам проверки прокуратурой учебных заведений выявили много нарушений, а лицензии трех учреждений приостановили. В частности, в Темиртау нарушались процедуры приема и зачисления студентов.
А в Северо-Казахстанской области работника дошкольной организации осудили на 3,5 года ограничения свободы после проверки. Выяснилось, что в детском саду незаконно получали бюджетные средства путем приписки детей, фактически не посещающих организацию.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152717-direktor-detsada-sobirala-dengi-s-podchinennyh-dlya-oplaty-svoih-shtrafov-v-akmolinskoy-oblasti/