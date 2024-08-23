Тарифы на комуслуги вырастут в Алматы. Рост затронет водоснабжение и водоотведение, отопление и электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Основанием для этого стало изменение стоимости стратегических товаров, отметила руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Алматы Асель Буденеева во время брифинга на площадке РСК. Также среди причин - изменение утвержденной инвестиционной программы и изменение среднемесячной зарплаты работников, а также получение на баланс технического имущества.

Спикер отметила, что собственные средства АО "АЖК" в размере 1 800 262 тыс. тенге и АО "Алматинские электрические станции" в размере 374 300 тыс. тенге будут направлены на реконструкцию и модернизацию сетей и оборудования субъектов естественных монополий.

Что касается тарифов, то их изменение позволит увеличить зарплату производственному персоналу в среднем на 15%.

Согласно проектам заявок, тарифы субъектов по сферам на 2024 год составят следующие:

Водоснабжение: среднеотпускной - 122,38 тенге/м³ (рост на 23%), для населения - 98,97 тенге/м³ (рост на 82,53%);

Водоотведение: среднеотпускной - 80,41 тенге/м³ (рост на 50,95%), для населения - 80,03 тенге/м³ (рост на 173,78%);

Передача, распределение и снабжение тепловой энергией: средний тариф - 10 892,83 тенге/Гкал (рост на 12%), для населения - 8 058,32 тенге/Гкал (рост на 12%);

Горячее водоснабжение: в отопительный период — 575,09 тенге/м³ (рост на 10,5%), в межотопительный период - 529,96 тенге/м³ (рост на 10,4%).

По результатам анализа на 2024 год приняты решения по следующим субъектам:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»: тариф на услуги передачи электрической энергии увеличен с 8,87 до 11,4 тенге/кВт·ч (рост на 2,53 тенге);

ГКП на ПХВ «Алматы Су»: среднеотпускной тариф на водоснабжение увеличен с 99,41 до 107,05 тенге (рост на 11,78 тенге), для населения - с 54,22 до 66,00 тенге/м³;

Для прочих потребителей тариф вырос до 339,28 тенге/м³ (рост на 20%);

Для бюджетных организаций - до 201,82 тенге/м³ (рост на 11%).

Тариф на водоотведение увеличен на 5 тенге: с 53,27 до 58,13 тенге/м³ (рост на 9%). Тариф для населения вырос на 4 тенге: с 29,23 до 33,16 тенге/м³ (рост на 13,4%), для прочих потребителей - до 150,71 тенге/м³ (рост на 25,1%), для бюджетных организаций - до 103,05 тенге/м³ (рост на 29,2%).

Как сообщил заместитель руководителя Управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай, в 2025 году в Алматы планируется обновить минимум 104 км сетей водоснабжения, 73 км сетей водоотведения, 39 км теплоснабжения и 120 км электроснабжения. Это позволит ежегодно снижать уровень изношенности водоснабжения и теплоснабжения на 3%, а остальных инженерных сетей - на 1,2%.

«Сегодня ремонтные работы проводятся в объеме, предусмотренном действующим тарифом. Однако текущие затраты на ремонт не позволяют достичь целей по снижению изношенности и аварийности инженерных сетей», - отметил он.

Изношенность инженерных сетей в Алматы на 2024 год составляет в среднем 50%. Повышение тарифов позволит постепенно обновлять сети и оборудование, что снизит аварийность и улучшит качество предоставляемых услуг.

Акимат продолжит компенсировать повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения.