"Представляют опасность": алматинцев призвали сохранять осторожность в роще Баума

Алматинцев и гостей города призвали быть осторожными при посещении рощи Баума, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу природного парка "Медеу".

Предупреждение опубликовано в Instagram-аккаунте природного парка. Алматинцев призвали быть осторожными в роще Баума.

"В последнее время были зарегистрированы случаи падения деревьев, что может представлять опасность для посетителей. Поврежденные деревья могут стать источником заражений и привлечь вредителей. Они зимуют в таких деревьях, выдерживают низкие и высокие температуры, размножают болезни и могут заразить здоровые деревья", - говорится в сообщении.

Для безопасности и сохранения природы в парке просят соблюдать следующие правила:

не подходите к поврежденным деревьям. Они могут обвалиться при ветре, дожде или от собственной тяжести;

соблюдайте дистанцию. Оставайтесь на безопасном расстоянии от деревьев, особенно при сильном ветре;

не ломайте ветки и не повреждайте кору. Это может усугубить состояние деревьев и способствовать распространению болезней.

Напомним, осенью прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал, когда начнут благоустраивать рощу Баума. Сообщалось, что будут разработаны ПСД по благоустройству рощи Баума с экодорожками для скандинавской ходьбы и установкой МАФов (малых архитектурных форм). Реализация проектов должна была начаться во втором квартале 2024 года.

При этом летом в акимате Алматы объясняли вырубку зеленых внешне деревьев. Сообщалось, что иногда внешне зеленое дерево имеет прикорневое дупло и сгнившую сердцевину. В таком случае есть опасность его падения.

Зимой в роще Баума проводились работы по плановой санитарной вырубке аварийных деревьев - тогда сообщалось, что вырублено уже более 1,6 тыс. деревьев.