Акимат Алматы опроверг слова замакима о том, что школьных линеек не будет 1 сентября
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Школьные линейки все же состоятся 1 сентября в Алматы. Торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут во всех школах города. Об этом сообщили в акимате мегаполиса, передает NUR.KZ.
"День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1 классов на тему "Мектебім – мейірім мекені", - сообщили в акимате.
Там добавили, что 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11 классов на тему "Моя Родина – Казахстан!", "Менің Отаным – Қазақстан", далее уроки по расписанию.
Напомним, сегодня во время брифинга начальник управления образования Алматы Сайран Сайфеденов и замакима города Асем Нусупова сообщили, что 1 сентября в этом году в Алматы школьные линейки не будут проводиться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152627-akimat-almaty-oproverg-slova-zamakima-o-tom-chto-shkolnyh-lineek-ne-budet-1-sentyabrya/