Экстренная посадка самолета в Астане: медики рассказали о состоянии пациента из Японии
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В минувшую субботу в Астане экстренно приземлился самолет, летевший из Токио в Цюрих. У пассажира случился инсульт - стало известно о текущем состоянии пациента, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Астаны.
Как заявили в ведомстве, в настоящий момент пациент переведен в палату отделения Инсультного центра - наблюдается улучшение.
Отметим, что в субботу, 17 августа пассажир из Японии был госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он был доставлен в городскую многопрофильную больницу №2 с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).
Напомним, что в минувшую субботу аэропорт Астаны временно закрыли для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице из-за инсульта у пассажира.
Как оказалось во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт, аэропорт временно закрылся. В 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.
Позже в аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов. На тот момент из запланированного 81 рейса на вылет задерживались 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152581-ekstrennaya-posadka-samoleta-v-astane-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-pacienta-iz-yaponii/