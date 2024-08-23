Экстренная посадка самолета в Астане: медики рассказали о состоянии пациента из Японии

В минувшую субботу в Астане экстренно приземлился самолет, летевший из Токио в Цюрих. У пассажира случился инсульт - стало известно о текущем состоянии пациента, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Астаны.

Как заявили в ведомстве, в настоящий момент пациент переведен в палату отделения Инсультного центра - наблюдается улучшение.

Отметим, что в субботу, 17 августа пассажир из Японии был госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он был доставлен в городскую многопрофильную больницу №2 с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

Напомним, что в минувшую субботу аэропорт Астаны временно закрыли для всех рейсов на два часа из-за инцидента с рейсом Токио-Цюрих, который экстренно приземлился в столице из-за инсульта у пассажира.

Как оказалось во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт, аэропорт временно закрылся. В 18:34 столичный аэропорт возобновил свою работу.

Позже в аэропорту Астаны сообщили о задержках ряда рейсов. На тот момент из запланированного 81 рейса на вылет задерживались 6, а из 80 рейсов на прилет - 15.