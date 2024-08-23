Ребенок два года не может спать после похода к стоматологу в Кызылорде

Неудачное удаление зуба у ребенка в стоматологии Кызылорды привело к длительному лечению. Клиника заплатит более 1,5 млн тенге компенсации, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Кызылорды в связи с заболеванием зубов ее ребенка обратилась в детскую стоматологию при центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба.

На следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья. Позже он был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы с диагнозом "Острая гнойная одонтогенная флегмона левой нижней челюсти, состояние после экстракции 7.5 зубов".

Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы.

По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери Департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего.

"Удаление зуба ему проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнение - воспалительный процесс нижней челюсти", - отметили в суде.

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей материальный ущерб и моральный вред.

"В иске она указала, что из-за допущенной медработником поликлиники халатности и неправильного оказания первичной медпомощи болезнь осложнилась, ребенок почти два года не может спать и по заключению врачей получил инвалидность", - пояснили в суде.

Также отмечается вынужденное проведение трех операций, лечение зубов и получение консультаций врачей на платной основе.

Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб.

Ранее жительница Павлодара отсудила почти 4 млн тенге у городской больницы. По ее словам, после перенесенной операции ей пришлось два года пользоваться памперсами. Суд пришел к выводу, что вина больницы в ухудшении здоровья женщины есть.

А в Восточно-Казахстанской области пациентка добилась выплаты 500 тыс. тенге от медицинского центра после того, как ее выгнали охранники учреждения. Женщина заключила договор на лечение хронического заболевания, но не могла попасть к врачу на протяжении полугода.