Досаев высказался о "приоритетном вопросе" жителей одного из районов Алматы

Аким Алматы провел встречу с населением Медеуского района. Градоначальник высказался по поводу водоснабжения и канализации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Одним из приоритетных вопросов остается обеспечение жителей района качественным водоснабжением и канализацией. В этом направлении достигнуты значимые результаты - по поручению главы города в этом году введен в эксплуатацию резервуар чистой воды "Балхаш".

Построены 7 резервуаров на 7,3 тыс. кубометров воды, реконструированы 3 и построены 3 новые скважины пропускной способностью 15,7 тыс. кубометров воды в сутки. Строительство объекта решило многолетнюю проблему с дефицитом воды в микрорайоне "Каменское плато", - говорится на официальном сайте акимата Алматы.

В июле введена в эксплуатацию резервная схема водоснабжения мощностью 32 тыс. кубометров в сутки. Отмечается, что основными источниками воды являются Талгарские месторождения подземных вод - оттуда подача осуществляется каскадным способом. Благодаря реализации проекта 50 тыс. жителей района обеспечены стабильным водоснабжением.

Напомним, что во время вчерашней встречи Досаев рассказал, что на месте, где в феврале оползень унес жизни семьи из четырех человек, ведется работа по ликвидации последствий происшествия. В сентябре этого года будут смонтированы дренажные трубы, арычная система и колодцы.

Кроме того, аким Алматы сообщил, что дело о гибели 13 человек в хостеле до конца месяца будет направлено в суд.

Еще Досаева попросили снести 18-этажную гостиницу близ парка 28 гвардейцев-панфиловцев.