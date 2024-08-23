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Эзотерика

Казахстанка, ждавшая первенца шесть лет, родила тройню

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Бақыткүл Саттархан с детьми
Бақыткүл Саттархан с детьми. Фото: официальный сайт акимата Туркестанской области

В Туркестанской области женщина, ждавшая первенца шесть лет, родила сразу тройню - двух мальчиков и девочку. Дети находятся под наблюдением врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Жительница села под Кентау Бақыткүл Саттархан родила тройню - двух мальчиков и девочку. Малышей назвали Багым, Ансаром и Асланом. Тройняшки родились преждевременно, на 29-й неделе беременности, сообщается на сайте областного акимата.

Малыши находятся под наблюдением врачей, оно продлится около двух месяцев. Состояние матери и детей стабильное. По словам 28-летней Бахытгуль, она ждала первенца шесть лет, а теперь родилась целая тройня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152344-kazahstanka-zhdavshaya-pervenca-shest-let-rodila-troynyu/

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