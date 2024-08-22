"Так делать категорически нельзя": мужчина кидался камнями в вольер со львами в зоопарке Алматы (видео)

В Сети появилось видео с зоопарка, где неизвестный, находясь рядом с вольером со львами, кидает в них камни. На инцидент отреагировали в зоопарке Алматы, передает NUR.KZ.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Kris_p_almaty. Автор видео снимает момент, когда неизвестный мужчина кидает камни в вольер со львами.

"Вы зачем камни в животных кидаете? Так же нельзя делать! И еще и детей этому учите", - обращается к "герою" ролика женский голос за кадром.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе зоопарка, по данному инциденту администрация обратилась в полицию с просьбой разобраться в данной ситуации и принять меры. Заявление принято Управлением полиции Медеуского района.

"На данном видео отчетливо видно, как мужчина в сторону льва кинул несколько камней. Так делать категорически запрещается! При этом он окружен детьми. Видимо, своими действиями он хотел поднять или разбудить отдыхающее животное.

Особенно взрослые люди должны соблюдать правила поведения в зоопарке и быть примером, прежде всего, для своих детей.

На входе в зоопарк висят большие стенды с правилами посещения зоопарка, где помимо прочего указано, что нельзя дразнить животных, кидать в вольеры и в животных камни, палки, бутылки и прочее", - говорится в сообщении зоопарка.

Также, по данным пресс-службы, возле каждой экспозиции висят таблички, что нельзя кормить животных, перелазить через барьер, стучать по стеклу и бросать мусор.

"Правила поведения - это тот минимум, который должен соблюдать каждый посетитель. К сожалению, есть посетители, которые игнорируют это", - отмечается в сообщении.

В конце мая сообщалось, что глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного.

Позже на требование провести расследование смерти белого медведя ответили в зоопарке Алматы. Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков у 17-летнего полярного медведя, полученного бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, обнаружили опухоль.

Мы также писали, что медведицу из Алматинского зоопарка перевезли в новый дом - в зоопарк Караганды.

Согласно информации на официальном сайте, инициаторами создания зоопарка в Алматы выступили зоологический сектор Казахстанского филиала Академии Наук ССР во главе с профессором Алексеем Бялыницким-Бирулей и Комитет по науке в лице помощника председателя Мырзахана Толебаева. Решение было принято 25 января 1936 года. Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1937 года.