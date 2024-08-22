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Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС

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Атомная электростанция
Атомная электростанция. Иллюстративное фото: John Harper / Getty Images

Более тысячи казахстанцев старше 18 лет приняли участие в социальном опросе по строительству атомной электростанции в стране, передает Казахстанский институт стратегических исследований.

По заказу Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан в период с 7 по 18 августа был проведен телефонный опрос. Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения - Астаны, Алматы и Шымкента, сообщается на сайте КИСИ.

В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году.

Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды.

При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

Также половина респондентов (51%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме "за" или "против" строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ. В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152114-kak-naselenie-otnositsya-k-idee-stroitelstva-aes-pokazali-rezultaty-socoprosa/

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