Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Увеличить лимит по отчислению взносов ОСМС могут в Казахстане

Опубликовано:

Пациент сидит в процедурном кабинете
Процедурный кабинет. Иллюстративное фото: Francesco Militello Mirto/NurPhoto/Getty Images

Председатель правления ФОМС Абылкаир Скаков на брифинге не исключил возможность увеличения размера взносов в ФОМС для казахстанцев с высокой заработной платой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня взнос в Фонд медстрахования составляет 2% от доходов казахстанцев. Однако данное требование не распространяется на тех, чья ежемесячная заработная плата превышает 850 тысяч тенге. Мы знаем, что зарплаты министров и акимов с выслугой лет в стране превышают 1,2 миллиона тенге. В итоге они платят 2% только от 850 000 тенге, а не 2% от этих 1,2 млн тенге. Разве это не несправедливо?" - заявил он.

По его словам, сейчас этот вопрос рассматривается в Минздраве.

"Это правда. Если ежемесячный доход гражданина превышает 850 тысяч тенге, он все равно платит только 2% от этой суммы. Сейчас Министерство здравоохранения рассматривает этот вопрос. Есть предложения от профильного ведомства. Фонд социального медицинского страхования также представил свои расчеты. В дальнейшем, при поддержке других государственных органов, будет внесено предложение по изменению законодательства", - сказал председатель.

По его словам, лимит с 850 тысяч тенге предлагается повысить до 4,5 миллиона тенге.

"Сегодня максимальная сумма составляет 10 минимальных размеров оплаты труда, но теперь предлагается увеличить ее до 50-кратного размера минимальной заработной платы. Поэтому рассматривается вопрос о повышении с 850 тысяч тенге до 4,5 миллиона тенге", - резюмировал Скаков.

Добавим, также глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков назвал размер своей месячной заработной платы. Такой вопрос ему задали журналисты.

"Чистыми 1 млн 400 тыс. тенге в месяц", - заявил в ответ Скаков.

Еще на брифинге стала известна сумма долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Сумма задолженности – на сегодня это порядка 200 млрд тенге. Это те средства по линии ГОБМП из бюджета, которые мы должны выплатить медорганизациям", – сообщил глава ФОМС.

Также Абылкаир Скаков пояснил, почему уволили руководителя фонда по Жамбылской области спустя чуть более недели после назначения. Глава ФОМС назвал эту ситуацию внутренним вопросом.

"Была ротация, мы в целом провели большое обновление своего кадрового состава, максимально задействовали внутренний резерв фонда и порядка 15 руководителей филиалов мы ротировали, потому что длительное время находились на одних должностях, в том числе и он. Но он подал заявление по собственному желанию, и я удовлетворил и принял соответствующий приказ", – объяснил он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152092-uvelichit-limit-po-otchisleniyu-vznosov-osms-mogut-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie