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"Стойкий оловянный солдатик": 3-летняя девочка из Шымкента борется с раком крови

Опубликовано:

Рабия с мамой
Рабия с мамой. Фото: из личного архива

3-летняя Рабия из Шымкента болеет острым миелобластным лейкозом. Родители решили лечить дочь в Турции, но на дорогостоящую трансплантацию костного мозга у них не хватает средств, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила нормально, ребенок родился в срок, здоровым. Дочь росла обычным ребенком, веселым, любознательным. Но в полтора года открылось первое носовое кровотечение, появились синяки на теле. Мы обратились к врачу в Шымкенте, был выставлен диагноз "иммунная тромбоцитопеническая пурпура", в связи с чем был назначен  протокол лечения. Но улучшений не было.

Врачи направили нас в НЦПДХ в Алматы с диагнозом "лейкоз" под вопросом. В январе 2023 года в два года дочери выставили диагноз "острый миелобластный лейкоз". После 5 курсов химиотерапии улучшений не наступало, бласты увеличились до 90%. Наши врачи сказали, что не берут на себя ответственность и не дают никаких гарантий и сами порекомендовали получить лечение в Турции", - говорит мама Рабии Токжан Лес.

Родители решили везти ребенка в Стамбул, где появилась надежда на выздоровление. Однако для этого оказалась необходима пересадка костного мозга.

"Сейчас мы проходим курсы химиотерапии, таргетной терапии и готовимся к пересадке костного мозга. Своими силами и с помощью добрых людей мы смогли собрать сумму на перелет и один курс химиотерапии. Но, к сожалению, на пересадку костного мозга мы собрать не можем, так сумма очень большая для нашей семьи - 85 000 долларов.

Рабия, как стойкий оловянный солдатик, борется с болезнью. Мне страшно думать даже о худшем, я знаю, что я должна успеть спасти свою единственную дочь. Я должна сделать для этого все. Мне не стыдно просить помощи у чужих людей, мне нужна живая дочь, как и любой матери на земле. Я прошу вас, помогите собрать деньги на операцию, мы не можем откладывать", - заключила Токжан.

Реквизиты:

Kaspi:  4400 4302 7134 0793

Halyk: 5354 5102 0154 6990

Карты привязаны к номеру: +7 707 169 78 99 Тоқжан Л., мама

Электронная почта  les.tokzhan@mail.ru

Instagram: @help_rabiya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151985-stoykiy-olovyannyy-soldatik-3-letnyaya-devochka-iz-shymkenta-boretsya-s-rakom-krovi/

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