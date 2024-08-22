Аллеи, зоны отдыха и освещение: как изменятся русло реки Бутаковка и Терренкур, показали в акимате

Во время встречи с населением Медеуского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, уже ведется модернизация участка Терренкура, где ремонта не было более 20 лет.

Как отметил аким, будет благоустроен пруд, созданы детские площадки, зоны рекреации, а также появится место для занятий йогой и спортом. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь этого года.

Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

"Ведется разработка проектно-сметной документации для реконструкции русла реки Бутаковка и благоустройства водоохранной полосы. Проект включает реконструкцию и укрепление русла, обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, освещение и посадку более тысячи деревьев и кустарников. Завершение разработки ПСД и прохождение экспертизы планируется до конца текущего года", - сообщил аким.

Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

Кроме того, в Алматы благоустраивают дворовые территории, а также ведутся четыре проекта по благоустройству скверов и парков. Общая сумма всех проектов составляет 838 млн тенге, а завершатся работы в октябре.

Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

Вместе с тем на реализацию 34 проектов "Бюджета народного участия" выделено 2 млрд тенге. На сегодня завершены работы по благоустройству три дворовых территорий, установке 5 систем автополива.

До конца октября текущего года планируется закончить благоустройство 17 дворовых территорий, установку двух систем автополива, также работы охватят семь скверов и спортивные площадки, отметили в акимате.