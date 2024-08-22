Аллеи, зоны отдыха и освещение: как изменятся русло реки Бутаковка и Терренкур, показали в акимате
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Во время встречи с населением Медеуского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, уже ведется модернизация участка Терренкура, где ремонта не было более 20 лет.
Как отметил аким, будет благоустроен пруд, созданы детские площадки, зоны рекреации, а также появится место для занятий йогой и спортом. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь этого года.
"Ведется разработка проектно-сметной документации для реконструкции русла реки Бутаковка и благоустройства водоохранной полосы. Проект включает реконструкцию и укрепление русла, обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, освещение и посадку более тысячи деревьев и кустарников. Завершение разработки ПСД и прохождение экспертизы планируется до конца текущего года", - сообщил аким.
Кроме того, в Алматы благоустраивают дворовые территории, а также ведутся четыре проекта по благоустройству скверов и парков. Общая сумма всех проектов составляет 838 млн тенге, а завершатся работы в октябре.
Вместе с тем на реализацию 34 проектов "Бюджета народного участия" выделено 2 млрд тенге. На сегодня завершены работы по благоустройству три дворовых территорий, установке 5 систем автополива.
До конца октября текущего года планируется закончить благоустройство 17 дворовых территорий, установку двух систем автополива, также работы охватят семь скверов и спортивные площадки, отметили в акимате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151948-allei-zony-otdyha-i-osveshchenie-kak-izmenyatsya-ruslo-reki-butakovka-i-terrenkur-pokazali-v-akimate/