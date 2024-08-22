Оползень унес четыре жизни в Алматы: что сейчас происходит на месте трагедии

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал о том, что на месте, где сошел оползень, унесший жизни четырех человек, до сих пор идут работы, передает NUR.KZ.

"На сегодня ведется работа по ликвидации последствий оплывины на улице Олимпийская, где в феврале 2024 года произошла трагедия.

На сегодня 1500 квадратных метров склона очищено от обломков и разрушенных конструкций, демонтированы железобетонные конструкции объемом 800 кубометров, установлены габионные конструкции объемом 220 кубометров, продолжается установка тросово-сетчатой системы.

В сентябре этого года будут смонтированы дренажные трубы, арычная система и колодцы. Работы ведутся с марта 2024 года, срок завершения - октябрь 2024 года. На эти работы дополнительно из бюджета выделено 1,5 млрд тенге", - рассказал аким.

Он добавил, что в феврале была создана рабочая группа для обследования опасных участков. По Медеускому району обследовано 74 участка, из них состояние 10 участков стабильное, не требует проведения дополнительных работ. Еще на 11 участках имеется высокая степень риска оползня – здесь требуется принятие оперативных мер.

"На сегодня проработан вопрос укрепления склонов 5 участков в рамках ЧС и выкупа 6 участков для государственных нужд. По 53 участкам в плановом режиме будут проведены комплексные работы", - заключил Досаев.

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошел оползень, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.