Акима Алматы попросили снести гостиницу близ парка 28 гвардейцев-панфиловцев

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района ответил на вопрос о строительстве 18-этажной гостиницы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, передает NUR.KZ.

К акиму обратился один из жителей города.

"После задержания Ахметжанова (экс-главы управления городского планирования и урбанистики Алматы - прим. ред.) в 2022 году орган архитектуры мне выдал 5 писем о том, что это строительство незаконно, так как объект строится в природоохранной зоне и там находится Дом офицеров. По моей инициативе ГАСК выиграл процесс о том, чтобы приостановить стройку. Однако по сей день решение суда не исполняется.

После того, как вы назначили нового архитектора, несмотря на то, что ранее были отозваны все разрешительные документы, он заново выдает АПЗ и согласует эскизный проект. Куда бы я ни обращался, мне всюду давали совсем другой ответ – что теперь строительство законно", – рассказал алматинец.

По его словам, после обращения в Антикор был направлен запрос в Комитет по строительству. Была проведена проверка, в ходе которой было вынесено предписание о том, что согласованный эскизный проект - незаконен, его потребовали отменить.

Горожанин рассказал, что на сегодня застройщик уже построил 14 этажей. Мужчина попросил снести здание.

Аким ответил жителю города, что мегаполис старается жить по действующему законодательству, не нарушать нормы.

"Парк не является природоохранной зоной, проект не находится на территории парка. Я в курсе этого проекта, 18 этажей там не будет. Строительство не многоэтажного дома, а гостиницы нам необходимы. В городе не хватает 30 тысяч гостиничных номеров.

В этом году мы ожидаем 2 млн туристов, 600 тысяч из них - из зарубежья. Поэтому проект совпадает с планом детальной планировки. Все было сделано в установленном порядке. Развитие инфраструктуры туристического рода для города необходимо", – считает Досаев.

Напомним, в июле прошлого года в Антикоре сообщили, что бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, его подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

Позже Ахмеджанова арестовали на два месяца.

В прошлом месяце дело Ахметжанова передали в суд.