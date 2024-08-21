Акиму связали руки ремнем и доставили на медосвидетельствование в СКО
Опубликовано:
Главу сельского округа в СКО доставили к наркологу на медосвидетельствование, связав ему руки ремнем. Чиновника приговорили к административному наказанию, передает телеканал КТК.
Все началось с того, что акима пригородного Бескольского сельского округа Каната Дарбаева остановили ночью за рулем служебной машины в ауле Бесколь патрульные полицейские. Стражи порядка заподозрили, что аким был слегка выпившим.
Полицейские принудительно доставили Дарбаева в к наркологу на медосвидетельствование, при этом, как сообщается, связав ему руки ремнем.
Сам чиновник говорит, что катался ночью по местности, проверяя уличное освещение.
В результате его приговорили к 15 суткам ареста и на 8 лет лишили права садиться за руль. Мужчина подал апелляцию, заявив, что его подставили. Однако решение оставили в силе.
"Согласно правилам медицинского освидетельствования для установления фактов употребления психоактивных веществ и состояния опьянения, согласие лица на проведение медицинского освидетельствования является обязательным условием. Из видеоматериалов следует, что врач-нарколог разъяснил Дарбаеву Канату Дарбаевичу, что отказ от медицинского освидетельствования будет приравнен к алкогольному опьянению средней степени", - говорит судья Динара Рахимберлина.
При этом местные жители благоприятно отзываются об акиме Дарбаеве.
"С решением мы вообще категорически не согласны. Всегда заботится, всегда добросовестный человек, воспитанный, интеллигентный", - сказала одна из женщин.
Источник: КТК
Напомним, в марте своего поста лишился аким поселка в Карагандинской области. Его застали за рулем автомобиля пьяным.
"Он указал, что у его матери была сложная операция, 3 марта она выписалась из больницы, после чего он, обрадовавшись этому, употребил алкоголь, а после выехал отвезти соседей по домам. После того, как он сел в служебное автотранспортное средство, подошли сотрудники дорожно-патрульной полиции, в последующем был составлен административный протокол", - рассказали в АДГС.
В июне глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в Западно-Казахстанской области, получил штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151754-akimu-svyazali-ruki-remnem-i-dostavili-na-medosvidetelstvovanie-v-sko/