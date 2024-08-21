Грузовик с 23 коровами опрокинулся в кювет в Костанайской области

Грузовик, в котором находились 23 коровы, опрокинулся в кювет. Несколько животных получили травмы. На место прибыл манипулятор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Вечером 21 августа на 26-м километре автодороги Костанай-Мамлютка водитель грузовика Volvo не справился с рулевым управлением, произошло опрокидывание в кювет, сообщается в Telegram-канале областного ДП.

В грузовике находились 23 коровы, их перевозили на мясокомбинат. Несколько животных получили травмы. Водитель не пострадал.

На место происшествия прибыл манипулятор, с помощью которого коров погрузили в транспорт. Действиям водителя будет дана правовая оценка.

Добавим, в июне на дороге в Северо-Казахстанской области автомобиль сбил мужчину верхом на лошади. И всадник, и лошадь скончались.

Позже в Павлодарской области произошло массовое ДТП с участием табуна лошадей и трех машин.

В июле водитель авто сбил двух лошадей, которые переходили проезжую часть дороги. Владельца животных пообещали наказать.